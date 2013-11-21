《全球主要国家债券发行预告》--11月21日-11月28日

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/21 西班 公债标售 牙 11/21 法国 标售中期政府债券(BTAN) 11/22 日本 增加流动性标售 11/25 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/25 美国 两年期公债 11/26 美国 五年期公债 11/26 西班 标售六个月和12个月国库 牙 券 11/26 意大 标售零息/BTPEI公债 利 11/26 日本 标售40年期公债 11/27 意大 标售公债 利 11/27 美国 标售七年期公债 11/27 德国 40亿欧 10年期联邦债券 元 11/28 意大 中长期公债标售 利 11/28 日本 三个月期贴现国库券 11/28 日本 两年期公债 11/28 英国 标售2044年到期的公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）