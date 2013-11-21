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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月21日-11月28日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                      
 日期    时间   国家   规模     发行细节
 11/21          西班            公债标售
                牙              
 11/21          法国            标售中期政府债券(BTAN)
 11/22          日本            增加流动性标售
 11/25   1350   法国            标售国库券(BTF)
 11/25          美国            两年期公债
 11/26          美国            五年期公债
 11/26          西班            标售六个月和12个月国库
                牙              券
 11/26          意大            标售零息/BTPEI公债
                利              
 11/26          日本            标售40年期公债
                                
                                
 11/27          意大            标售公债
                利              
 11/27          美国            标售七年期公债
 11/27          德国   40亿欧   10年期联邦债券
                       元       
 11/28          意大            中长期公债标售
                利              
 11/28          日本            三个月期贴现国库券
 11/28          日本            两年期公债
 11/28          英国            标售2044年到期的公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 戴素萍)
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