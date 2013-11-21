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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 08:27 BJT

《中国重要政经日程》--11月21日

============================今日重要政经日程=======================

11/21（周四）

--第十六次中欧领导人会晤将在北京举行。

--第二届中国国际石油贸易大会将在北京举行。

--第二届世界新兴产业大会在武汉举行，至23日。

--第九届亚洲铜业大会在上海举行。

============================近期重要政经日程=======================

11/22（周五）

--2013年中国进口论坛将在上海举行。

11/23（周六）

--第二届中国品牌领袖峰会在北京举行。

--中国宏观经济论坛(2013—2014)在北京举行。

--2013中国经济理论创新奖将在武汉颁奖。

11/25（周一）

--2013新浪金麒麟论坛在北京举行

11/27（周三）

--2013中国房地产基金年会将在深圳举行，至28日

11/28（周四）

--2013中国上市公司领袖高峰论坛将在成都举行，至30日。

11/29（周五）

--第十五届中国国际矿业大会在天津举行，至12月1日。

--第十三届中国年度管理大会将在北京举行。

--2013中国能源企业高层论坛将在北京举行。

12/1(周日)

--第八届21世纪亚洲金融年会将在北京举行

--2013中国CEO高峰论坛将在北京举行。

12/5(周四)

--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。

12/7（周六）

--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。

--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行

12/12(周四)

--2013中国互联网经济论坛在北京举行。

--第九届中国电子银行年会将在北京举行。

12/19（周四）

--第二届中国电子商务年会将在上海举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 罗晟；审校 张胜男)
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