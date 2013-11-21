《中国重要政经日程》--11月21日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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============================今日重要政经日程=======================
11/21（周四）
--第十六次中欧领导人会晤将在北京举行。
--第二届中国国际石油贸易大会将在北京举行。
--第二届世界新兴产业大会在武汉举行，至23日。
--第九届亚洲铜业大会在上海举行。
============================近期重要政经日程=======================
11/22（周五）
--2013年中国进口论坛将在上海举行。
11/23（周六）
--第二届中国品牌领袖峰会在北京举行。
--中国宏观经济论坛(2013—2014)在北京举行。
--2013中国经济理论创新奖将在武汉颁奖。
11/25（周一）
--2013新浪金麒麟论坛在北京举行
11/27（周三）
--2013中国房地产基金年会将在深圳举行，至28日
11/28（周四）
--2013中国上市公司领袖高峰论坛将在成都举行，至30日。
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津举行，至12月1日。
--第十三届中国年度管理大会将在北京举行。
--2013中国能源企业高层论坛将在北京举行。
12/1(周日)
--第八届21世纪亚洲金融年会将在北京举行
--2013中国CEO高峰论坛将在北京举行。
12/5(周四)
--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行
12/12(周四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
--第九届中国电子银行年会将在北京举行。
12/19（周四）
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 罗晟；审校 张胜男)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。