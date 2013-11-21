《美国上市公司业绩公布日程表》--11月21日至11月28日

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
汤森路透11月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于11月21日至11月28日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11月21日 AMC Q3 2014 欧特克 0.39 18 0.47
11月21日 BMO Q3 2013 Abercrombie & Fitch Co. 0.45 35 0.87
11月21日 Q3 2013 Dollar Tree Inc 0.60 25 0.51
11月21日 BMO Q3 2013 Gamestop Corp. 0.57 22 0.38
11月21日 21:00 Q3 2013 Gap Inc. 0.71 32 0.63
11月21日 AMC Q1 2014 Intuit -0.10 21 -0.03
11月21日 BMO Q2 2014 Patterson Companies Inc 0.47 15 0.44
11月21日 AMC Q3 2013 Ross Stores, Inc. 0.80 30 0.72
11月21日 BMO Q3 2013 Target Corp. 0.63 19 0.81
11月22日 BMO Q3 2013 PetSmart 0.86 26 0.75
11月26日 AMC Q4 2013 Analog Devices, Inc. 0.58 26 0.58
11月26日 AMC Q4 2013 惠普(Hewlett-Packard) 1.00 29 1.16
11月26日 BMO Q4 2013 荷美尔(Hormel Foods Corp.) 0.54 10 0.49
11月26日 12:00 Q1 2014 Pall Corp. 0.69 12 0.68
11月26日 BMO Q3 2013 蒂芙尼(Tiffany) 0.58 22 0.49
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)