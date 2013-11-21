中国金融：3-5年内网络支付交易规模至少增六倍达20万亿元--报载

路透上海11月21日 - 中国证券报周四报导称，最新发布的中国网络支付安全白皮书预计3-5年内中国网络支付交易规模至少还有六倍增长，将达到20万亿元人民币以上。其中，移动支付呈现爆发式的增长，预计2013年全年移动支付市场规模会超过8,000亿元，是去年规模的5倍以上。

白皮书显示，互联网支付的特点是市场集中度较高，主要机构优势明显，前十位机构占整个市场份额的93.98%。目前，网络支付领域的前两大企业是阿里巴巴集团 旗下支付宝、腾讯 旗下财付通。

“网络支付相较于银行卡，还有较大空间。”白皮书指出，2012年全国银行卡业务交易规模约为210万亿元，是同期互联网支付交易规模的100倍。

白皮书指出，移动支付在2012年迎来了发展新纪元。当年，移动电话支付业务达5.35亿笔，金额为2.31万亿元，同比分别增长116%和132%。2013年以来，支付宝日常交易的三分之一来自于手机，相比去年增长800%以上。