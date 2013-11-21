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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 08:46 BJT

中国新债：海通证券拟发行120亿元公司债，期限三、五年及10年

路透上海11月21日 - 中国大型券商--海通证券 周四公告，拟发行规模120亿元人民币固定利率公司债券，期限三年、五年及10年，初始发行规模分别为70亿元、20亿元以及30亿元。

刊登在上海证券交易所的公告显示，三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制；本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。

该期债券主承销商为中信证券 和瑞信方正证券，经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (年) (网下) =========================================================================================== 海通证券 至多230 70 3 5.75%-6.15% 中信证券 AAA 11/25-27

20 5 5.77%-6.17% 瑞信方正证券

30 10 5.80%-6.20%

(三个品种间可以相互回拨) ===========================================================================================

欲浏览更多详情，请点选上证所网站(here) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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