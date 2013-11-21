中国新债：海通证券拟发行120亿元公司债，期限三、五年及10年

路透上海11月21日 - 中国大型券商--海通证券 周四公告，拟发行规模120亿元人民币固定利率公司债券，期限三年、五年及10年，初始发行规模分别为70亿元、20亿元以及30亿元。

刊登在上海证券交易所的公告显示，三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制；本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。

该期债券主承销商为中信证券 和瑞信方正证券，经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。