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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 08:35 BJT

****敬告客户：路透拉美汇市报导11月20日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好，

11月20日拉美汇市报导稿件因巴西市场逢假日休市而暂停出稿，11月21日恢复报导，不便之处，敬请谅解！(完)

(路透中文新闻部: 86-10-66271029)(传真 86-10-66019118)
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