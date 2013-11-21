《香港报摘》--其他报纸重要消息11月21日

* 明报：

--10年来首次在本港推出楼盘的和黄 旗下山顶白加道28号单边洋房，实用面积6,863方尺，未有提供任何优惠，仍以7.4亿港元售出，实尺逾10.7万港元；创出今年住宅物业最高单一成交金额，若买家来自境外或以公司名义购入，估计须缴付的额外税项最高将达1.73亿港元。

* 星岛日报：

--据销售文件显示，金保利新能源 遭股东Jet Mile Ltd配股，每股配售价为1.7港元，配售8.25亿股，另可额外配售1.75亿股，最多涉及10亿股，套现最多17亿港元。

--联交所股权披露显示，银河证券 于11月15日，获社保基金增持142.7万股H股，每股平均价5.419港元，涉资773万港元，持股由4.99%增至5.07%。

* 东方日报：

--年初至今人民币兑美元汇价已累涨约2.2%，渣打香港外汇策略师张敬勤认为，年底前人民币升值压力减轻，惟明年升值压力重现。该行本周上调人民币汇价预测，预期至今年底，CNY见6.10，明年底则见6.03水平。

--中银保诚信托主打低收费的积金基金回报表现理想，计划内有5只基金的三年期回报位列榜首，收费仍维持低水平。截至10月底止，平均基金开支比率（FER）为1.03%，低于市场1.72%。

--国债开始接受认购前夕，银行陆续削减人民币存息，中银香港 人民币定存优惠3厘不再，该行昨日全线下调三个月及半年期人民币定存息率，一年期之3厘定存优惠更被取消；早前渣打香港及大新银行亦已下调不同存款期之定存利率，六个月定存息均已跌穿3厘。

* 苹果日报：

--前金管局总裁兼中国金融学会执行副会长任志刚接受访问时指，央行明言减少干预，「让汇率机制更加由市场化决定」，在目前人币形势偏强下，少干预意味「（汇率）多数上升」，波动速率亦会加快。人币波幅可扩至2%。

--东方表行 公布9月止中期业绩，受累收入倒退及行政开支提高，半年纯利按年倒退61.77%，至1,993.5万港元。派中期息0.75港仙，去年同期派2港仙，减少62.5%。 * 文汇报：

--财政司司长曾俊华称，今年首九个月香港银行处理的离岸交易超过2.6万亿元人民币，占中国离岸交易八成，外国企业使用人民币进行交易可加强竞争力，采人民币结算可减低因使用其他币值结算带来的资金成本、汇率波动所引起的风险，并深信本港与英国可建立更紧密联系。

--中国移动 和中国电信 昨日双双公布今年10月份上客数字，其中中移动3G上客量较9月份大幅减少近四成；中电信3G上客量则维持稳定。 * 大公报：

--苏宁云商 的「苏宁美国研发中心暨矽谷研究院」于美国矽谷正式挂牌运行，这是该公司首家海外研发机构，将为互联网企业转型提供前沿技术支撑。(完)