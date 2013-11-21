《中国报摘》--其他报纸重要消息11月21日

**上海证券报**

--成立于今年5月的浦银安盛基金6个月定期开放债基，设立以来总回报为-2%。而在11月19日，该基金净值发生了戏剧性变化，单日跌幅超过2%。这对作风稳健的债券基金来说，极为罕见。

--保监会副主席周延礼表示，到目前为止，今年保险业经营利润达955亿元人民币。

--据悉，中国中期经过与中国联通半年多时间的洽谈，终获虚拟运营商牌照。目前中国联通所提交的虚拟运营商入围名单正在等待工信部批复，预期年底将得到最终回复。

--截至11月20日，今年以来新基金首募规模已至4,990.12亿份，加之20日又有2只新基金完成募集，年内新基成立规模已超过5,000亿。类别上看，债基占据了年内发行规模大头，但在基础市场走弱背景下，其年末人气日渐式微。

--江西省高速集团获准在银行间市场交易商协会注册100亿元超短期融资券，成为国内第一家获得超短期融资券发行资格的地方企业。

**证券时报**

--国家主席习近平会见欧洲理事会主席范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐时强调，中欧双方要扩大贸易和投资合作，推进投资协定谈判，反对各种形式的保护主义，希望欧方为中国企业赴欧开展经贸合作创造良好环境。

--据悉，周五(22日)浙江省人大常委会将正式表决通过《温州民间融资管理条例(草案)》。

**人民日报**

--财政部部长楼继伟称，要加快房产税立法和改革步伐，减少房产建设和交易环节税费，清费立税，增加房产保有环节的税收。

**东方早报**

--上海自贸区相关负责人透露，自贸区管委会将对区内6,000多家存量企业进行梳理排摸，争取年内推动企业和机构开立自贸区专用账户(FTA账户)；此外，计划年内整合国际贸易结算中心、外汇资金集中管理、外币资金池账户功能，并推动首批企业试点。(完)