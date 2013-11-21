全球金市：金价接近四个月低位，市场担心美联储刺激措施前景

美联储周三公布的10月29日-30日政策会议记录，联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量减少2.7吨，至860.31吨。

今年截至9月，中国从香港进口黄金总量要比数据所显示的高出近五分之一，因其通过其他渠道进口黄金。

全球金矿产量今年料触及纪录高位，令多头感到失望。

瑞士政府敦促选民否决一项禁止瑞士央行出售黄金储备的提议，内阁称该提议或将阻碍央行制定货币政策的能力。(完)

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