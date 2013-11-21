路透调查：美联储或在明年3月开始缩减购债，就业前景有所改善

这与芝加哥联储总裁埃文斯周二的言论相呼应。埃文斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)立场较温和的委员之一。

“如果在美联储再举行几次会议之后，能更肯定就业市场改善可以持续，将会更好。”埃文斯称。

路透最新调查还显示就业前景愈发好转。近三分之一的分析师目前预计，到明年底失业率将降至6.5%甚至更低，一个月前的调查中有这样预期的分析师只占五分之一。

美联储已承诺，只要通胀仍然受控，就将维持利率在近零水准至少到失业率降至6.5%。

最新调查显示，失业率到2015年第二季将降至6.5%以下。

对缩减购债做出预期的62位受访分析师中，有35位表示美联储将在3月缩减刺激，17位认为会在1月进行。

一半以上的受访者仍认为首次削减规模会是100亿美元，但几位分析师认为削减幅度可能更大，最高或达到350亿美元。

美联储很可能会选择公债和抵押支持债券购买量削减规模相同。

调查中略超过一半的分析师表示，美联储将改变其指引，暗示其计划在更长时间内维持近零利率。

贝南克周二表示，美联储不急于收紧政策，即便就业市场大幅改善。

“资产购买计划结束后，或许在失业率达到门槛后相当长的一段时间内，联邦基金利率目标可能仍会维持在近零水准，”贝南克表示。

几位官员还对降低失业率门槛持开放态度。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔提出把失业率门槛降至5.5%的计划。(完)