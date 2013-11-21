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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 09:05 BJT

《台湾重要政经日程》--11月21日

===================今日重要政经消息=====================

11/21(四)

--09:00 行政院院会。

--12:45 高雄港成为LME递交港营运启动典礼，行政院长出席。

--14:00 中信金控 旗下中信银举行信用卡记者会。

--16:30 国库署记者会。

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11/22(五)

--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。

--总统马英九于外国记者俱乐部演说。

11/25(一)

--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。

--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。

11/26(二) *--大陆海协会长陈德铭首度访问台湾，为期七天，将参访台湾自贸区。

--12:30 央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。

11/29(五)

--16:30 主计总处公布第三季经济成长率统计值，10月底公布第三季经济成长率概估为升1.58%。

--12:30 央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。

12/5(四)

--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，10月为年增0.64%。

--16:10 央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。

12/9(一)

--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。

*12/20(五)

--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

*2/20(四)

--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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