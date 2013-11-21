《台湾重要政经日程》--11月21日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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===================今日重要政经消息=====================
11/21(四)
--09:00 行政院院会。
--12:45 高雄港成为LME递交港营运启动典礼，行政院长出席。
--14:00 中信金控 旗下中信银举行信用卡记者会。
--16:30 国库署记者会。
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11/22(五)
--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。
--总统马英九于外国记者俱乐部演说。
11/25(一)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。
--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。
11/26(二) *--大陆海协会长陈德铭首度访问台湾，为期七天，将参访台湾自贸区。
--12:30 央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--16:30 主计总处公布第三季经济成长率统计值，10月底公布第三季经济成长率概估为升1.58%。
--12:30 央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
12/5(四)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，10月为年增0.64%。
--16:10 央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
12/9(一)
--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。
*12/20(五)
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
*2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。