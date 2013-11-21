《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月21日

路透香港11月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比 较.(1美元=7.7513港元 )。 美股道琼工业指数周三收低-66.21,或-0.41%,报15900.82点.因之前美联储公布会议记录称， 可能在接下来的某次会议上开始缩减刺激计划。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 202.000 -1.81 20700 15.658 -0.65 中国铝业 9.120 -0.11 27147 2.828 -0.43 中国移动 52.740 -0.53 111353 81.761 -0.35 中国人寿 46.650 -1.02 80341 24.107 -1.00 中石油 122.920 0.00 46157 9.528 -0.65 中石化 89.190 -1.06 22584 6.913 -0.81 汇丰控股 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中电信 53.670 0.21 23147 4.160 0.00 中国联通 15.820 -0.32 93638 12.263 0.02 兖州煤业 10.130 0.30 61961 7.852 -1.11 华能国际 39.430 -1.99 8167 7.641 -0.64 南方航空 19.340 4.03 13100 2.998 -0.72 东方航空 18.910 1.94 7853 1.466 -50.14 中芯国际 3.670 -1.08 38285 0.569 -0.19 (完) (整理 赵红梅)