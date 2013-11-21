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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 08:51 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月21日

路透香港11月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比
较.(1美元=7.7513港元 )。
    
    美股道琼工业指数周三收低-66.21,或-0.41%,报15900.82点.因之前美联储公布会议记录称，
可能在接下来的某次会议上开始缩减刺激计划。 

 公司名称            ADR代码      收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       202.000   -1.81      20700            15.658      -0.65
 中国铝业                       9.120   -0.11      27147             2.828      -0.43
 中国移动                      52.740   -0.53     111353            81.761      -0.35
 中国人寿                      46.650   -1.02      80341            24.107      -1.00
 中石油                       122.920    0.00      46157             9.528      -0.65
 中石化                        89.190   -1.06      22584             6.913      -0.81
 汇丰控股                      0.000    0.00          0             0.000    -100.00
 中电信                        53.670    0.21      23147             4.160       0.00
 中国联通                      15.820   -0.32      93638            12.263       0.02
 兖州煤业                      10.130    0.30      61961             7.852      -1.11 
 华能国际                      39.430   -1.99       8167             7.641      -0.64
 南方航空                      19.340    4.03      13100             2.998      -0.72
 东方航空                      18.910    1.94       7853             1.466     -50.14
 中芯国际                       3.670   -1.08      38285             0.569      -0.19
 (完)

 (整理　赵红梅)
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