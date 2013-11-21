国际油市：美国原油期货下滑，受美联储缩减QE的前景影响

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
但周三公布的美联储10月会议记录显示，美联储官员指出如果经济成长状况允许，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。 美联储下次会议将在12月17-18日召开。
近期数据显示，美国政府10月停摆16天对经济的影响有限。10月整体零售销售升0.4%，此前在9月持平。
上周美国原油库存上升37.5万桶至3.885亿桶，库欣地区的库存增加174万桶。美国馏分油库存减少480万桶。
一位美国官员称，本周在日内瓦与伊朗的核谈判“很难”达成协议，这在周三推动布兰特原油期货 上涨逾1美元。
Devon Energy 将以60亿美元在得克萨斯州购买产油项目，并出售或变现部分天然气资产，以此回应投资者对其缺乏更赚钱的原油项目的批评。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 白云)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)