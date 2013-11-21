国际油市：美国原油期货下滑，受美联储缩减QE的前景影响

但周三公布的美联储10月会议记录显示，美联储官员指出如果经济成长状况允许，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。 美联储下次会议将在12月17-18日召开。

近期数据显示，美国政府10月停摆16天对经济的影响有限。10月整体零售销售升0.4%，此前在9月持平。

上周美国原油库存上升37.5万桶至3.885亿桶，库欣地区的库存增加174万桶。美国馏分油库存减少480万桶。

一位美国官员称，本周在日内瓦与伊朗的核谈判“很难”达成协议，这在周三推动布兰特原油期货 上涨逾1美元。

Devon Energy 将以60亿美元在得克萨斯州购买产油项目，并出售或变现部分天然气资产，以此回应投资者对其缺乏更赚钱的原油项目的批评。(完)

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