EIA库存周报：上周美国馏分油库存降幅远超预期，因需求大增

路透纽约11月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国馏分油库存减少480万桶，降幅比市场预期的多出400多万桶。报告引发取暖油期货跳涨。

在墨西哥湾沿岸地区，包括取暖油在内的馏分油库存减少300万桶，美国从该地区出口柴油至欧洲；在天气渐冷的东海岸地区，馏分油库存减少90万桶。

就全美而言，这是馏分油库存自2011年11月以来第二大的降幅，目前库存为1.13亿桶。路透调查的分析师原预估仅减少60万桶。

在库存报告公布后，美国取暖油期货 在30分钟内每加仑上涨0.02美元，截至1615GMT时交投在每加仑2.94美元，上涨了1.18%。美国原油期货 升0.55%，报每桶93.85美元。

“市场上涨就是因为馏分油库存的下降超过预期--而这种下降是由寒冷天气与出口强劲等引发。”Price Futures Group的能源分析师Phil Flynn说。

库存下降与需求上升的情况相符。馏分油四周的平均日需求为430万桶，这是2011年11月以来最高的需求水平。整体油品四周的平均日需求是2,027万桶，为2008年8月以来最高。

上周汽油库存减少34.5万桶至2.089亿桶，符合预期。炼厂上周的产能利用率下滑0.1个百分点至88.6%。

全美原油库存上升37.5万桶至3.885亿桶，在石油中枢库欣地区的库存增加174万桶至略低于4,000万桶。库欣是在纽约商品期货交易所交易的美国原油期货合约的交割地。