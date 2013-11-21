EIA库存周报：上周美国馏分油库存降幅远超预期，因需求大增

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透纽约11月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国馏分油库存减少480万桶，降幅比市场预期的多出400多万桶。报告引发取暖油期货跳涨。
在墨西哥湾沿岸地区，包括取暖油在内的馏分油库存减少300万桶，美国从该地区出口柴油至欧洲；在天气渐冷的东海岸地区，馏分油库存减少90万桶。
就全美而言，这是馏分油库存自2011年11月以来第二大的降幅，目前库存为1.13亿桶。路透调查的分析师原预估仅减少60万桶。
在库存报告公布后，美国取暖油期货 在30分钟内每加仑上涨0.02美元，截至1615GMT时交投在每加仑2.94美元，上涨了1.18%。美国原油期货 升0.55%，报每桶93.85美元。
“市场上涨就是因为馏分油库存的下降超过预期--而这种下降是由寒冷天气与出口强劲等引发。”Price Futures Group的能源分析师Phil Flynn说。
库存下降与需求上升的情况相符。馏分油四周的平均日需求为430万桶，这是2011年11月以来最高的需求水平。整体油品四周的平均日需求是2,027万桶，为2008年8月以来最高。
上周汽油库存减少34.5万桶至2.089亿桶，符合预期。炼厂上周的产能利用率下滑0.1个百分点至88.6%。
全美原油库存上升37.5万桶至3.885亿桶，在石油中枢库欣地区的库存增加174万桶至略低于4,000万桶。库欣是在纽约商品期货交易所交易的美国原油期货合约的交割地。
库欣的原油库存在6月底至10月初期间减少了约三分之一，之后随着管道瓶颈问题得到解决，库存水平一直稳步上升。(完) (编译 隋芬; 审校 戴素萍)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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