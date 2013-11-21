《香港重要政经日程》--11月21日-11月29日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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==================今日重要政经消息==================
11月21日（周四）
--16:30 公布10月消费者价格指数。
-- 百盛集团 公布三季度业绩。
==================近期重要政经消息==================
11月25日（周一）
-- 欧舒丹 公布中期业绩。
11月26日（周二）
--16:30 公布10月对外贸易数据。
-- 原生态牧业 首日挂牌。
-- 周大福珠宝 公布中期业绩。
-- 华宝国际 公布中期业绩。
11月27日(周三)
-- 永胜新材料 首日挂牌。
--15:00 天行国际 香港临时股东大会。
11月28日(周四)
--16:30 公布10月零售销售数据。
-- 恒实矿业投资有限公司 首日挂牌。
*11月29日(周五)
-- BDO亚太公司金融峰会:“市场和金融——亚洲动力”。
-- 香港金管局发布10月货币统计数据。
-- 香港政府公布10月财务业绩。
-- 东鹏控股 首日挂牌。
-- 凤凰医疗 首日挂牌。
-- 大家乐集团 公布中期业绩。
--09:30 中国铝业 临时股东大会。
--09:30 中信证券 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。