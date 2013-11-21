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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 09:06 BJT

《香港重要政经日程》--11月21日-11月29日

==================今日重要政经消息==================

11月21日（周四）

--16:30 公布10月消费者价格指数。

-- 百盛集团 公布三季度业绩。

==================近期重要政经消息==================

11月25日（周一）

-- 欧舒丹 公布中期业绩。

　

11月26日（周二）

--16:30 公布10月对外贸易数据。

-- 原生态牧业 首日挂牌。

-- 　 周大福珠宝 公布中期业绩。

-- 华宝国际 公布中期业绩。

11月27日(周三)

-- 永胜新材料 首日挂牌。

--15:00 天行国际 香港临时股东大会。

11月28日(周四)

--16:30 公布10月零售销售数据。

-- 恒实矿业投资有限公司 首日挂牌。

*11月29日(周五)

-- BDO亚太公司金融峰会:“市场和金融——亚洲动力”。

-- 香港金管局发布10月货币统计数据。

-- 香港政府公布10月财务业绩。

-- 东鹏控股 首日挂牌。

-- 凤凰医疗 首日挂牌。

-- 大家乐集团 公布中期业绩。

--09:30 中国铝业 临时股东大会。

--09:30 中信证券 股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
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