加拿大经济：通胀低于央行所希望的水平--央行总裁波洛兹

路透渥太华11月20日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三强调，疲弱的通胀和经济成长是最大担忧，并暗示关于经济合作暨发展组织(OECD)认为最快应该在2014年底升息的建议，他持不同看法。

“我在这里强调，最大的不确定性就是经济产出缺口有多大、经济产能有多少，”波洛兹对加拿大参议院的一个委员会表示。

他对通胀的描述是“低于我们希望的水平”。

加拿大央行上个月暗示，没有计划马上调整利率，此为18个月来明确表示未来可能升息后的一大政策变化。

但本周OECD表示，随着加拿大经济上的迟滞情况有所改善，“货币刺激需要从2014年底起陆续撤除，才能因应通胀压力。”

当被问及这方面的看法时，波洛兹表示，OECD和加拿大央行可能使用不同的模型，而且在评估数据时，可能会有不同的判断。

“从OECD的说法来看，显然他们的方法有很大的不同，这可能是因为使用的模型不同，根据该模型所得出的产出缺口预估可能不同，当然判断也会不同....我尊重这些看法，但他们和我们的看法不一样，而做出最终结论是我们的工作，”他表示。