加拿大经济：通胀低于央行所希望的水平--央行总裁波洛兹

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透渥太华11月20日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三强调，疲弱的通胀和经济成长是最大担忧，并暗示关于经济合作暨发展组织(OECD)认为最快应该在2014年底升息的建议，他持不同看法。
“我在这里强调，最大的不确定性就是经济产出缺口有多大、经济产能有多少，”波洛兹对加拿大参议院的一个委员会表示。
他对通胀的描述是“低于我们希望的水平”。
加拿大央行上个月暗示，没有计划马上调整利率，此为18个月来明确表示未来可能升息后的一大政策变化。
但本周OECD表示，随着加拿大经济上的迟滞情况有所改善，“货币刺激需要从2014年底起陆续撤除，才能因应通胀压力。”
当被问及这方面的看法时，波洛兹表示，OECD和加拿大央行可能使用不同的模型，而且在评估数据时，可能会有不同的判断。
“从OECD的说法来看，显然他们的方法有很大的不同，这可能是因为使用的模型不同，根据该模型所得出的产出缺口预估可能不同，当然判断也会不同....我尊重这些看法，但他们和我们的看法不一样，而做出最终结论是我们的工作，”他表示。
波洛兹表示，在考量到新的数据后，加拿大央行的展望大致和一个月前的看法相同。(完) (编译 戴素萍 审校 隋芬)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）