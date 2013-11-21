港报社评：人币再扩波幅，缓升格局难变--经济日报11月21日

过往经验显示，中央扩大人币波幅非加快升值的前奏。三中全会虽揭开新一轮改革，惟中央仍极力求稳。且在国策和实际形势的考量下，人币缓升才最符中央利益。 其一，三中全会的核心思想，就是要推动市场化。人币若续稳升，出口企业在利润持续受压下，必须提高产品和服务的增值，此将有助倒逼经济升级转型。惟低增值商品出口仍关系大量企业和人民生计，中央无意一下子大幅推高人币。且美欧等发达国经济仍弱复苏，中央无意让人币加快升值，令竞争力雪上加霜。 其二，中央要加快人币国际化的进程，让人币在国际间获广泛认可和接受，就必须续保人币强势，以吸引更多国际投资者使用。惟美欧日等发达国，仍争相放水，以压低本国货币汇率撑经济。中央只要续保人币稳步缓升，已可增加国际间对人币的信心，实没有促人币大升的必要。 在稳中求进的国策下，在未来两三年，人币兑美元应将维持每年2-3%的缓步升幅；故若以中央将扩人币波幅，便等同人币将大升，则恐属见木不见林。