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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 09:47 BJT

背景资料：美联储关于购债与利率政策的各种选项

**调整加息门槛：有可能，但可能性极小**

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔早就提议调整考虑加息的门槛，从目前的失业率降至6.5%下调至5.5%。芝加哥联储总裁埃文斯也赞同这种想法。他们的队伍看起来不会扩大。会议记录显示，在10月会议上，“两人”支持这种调整，其他官员认为如此或引发信誉担忧。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德曾呼吁设定一个通胀底线如1.5%，只有达到此底线才能考虑加息。会议记录显示，“少数人”表示支持，但“普遍”认为此举带来的好处非常有限。

**随着失业率下降机械地削减购债规模：不大可能**

美联储理事史坦曾在9月提出削减购债与就业市场改善保持同步的设想，失业率每下降0.1个百分点，就按照固定幅度缩减月度购债规模。在10月会议上，美联储官员对此种自动削减方法“普遍表示持保留态度”。(完) (编译/审校 隋芬/李爽/侯向明/王兴亚/徐文焰)
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