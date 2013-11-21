背景资料：美联储关于购债与利率政策的各种选项

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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**调整加息门槛：有可能，但可能性极小**
明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔早就提议调整考虑加息的门槛，从目前的失业率降至6.5%下调至5.5%。芝加哥联储总裁埃文斯也赞同这种想法。他们的队伍看起来不会扩大。会议记录显示，在10月会议上，“两人”支持这种调整，其他官员认为如此或引发信誉担忧。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德曾呼吁设定一个通胀底线如1.5%，只有达到此底线才能考虑加息。会议记录显示，“少数人”表示支持，但“普遍”认为此举带来的好处非常有限。
**随着失业率下降机械地削减购债规模：不大可能**
美联储理事史坦曾在9月提出削减购债与就业市场改善保持同步的设想，失业率每下降0.1个百分点，就按照固定幅度缩减月度购债规模。在10月会议上，美联储官员对此种自动削减方法“普遍表示持保留态度”。(完) (编译/审校 隋芬/李爽/侯向明/王兴亚/徐文焰)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）