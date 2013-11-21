港报社评：零利率刺激虽乏力，美国低息环境难变--信报11月21日

美国联储局主席伯南克强调失业率降至6.5%以下后，短期利率仍有一段长时间保持低水平。美国超低利率已有颇长时间，失业率仍居高不下，反映零利率刺激乏力困局，再次在伯南克的「鸽派」言论中突显。

伯南克的演辞内容指：一，美国经济与联储局的改善预期，落差仍很大；二，承诺有需要，将续维持货币量宽；三，资产购置计划结束后，利率将在相当长时间内维持近零水平。他又补充，上调利率至少要待获多数宏观数据支持，联储局决定扭转宽松政策立场之才实现。

过去2年美国经济增速与失业率改善的幅度，在1%之内，若平均增速没有大变，美国失业率降至6.5%以下，到2015年中也不易实现。前财长萨默斯于本月演讲，指美国经济现正处「长期停滞」阶段。过去50年，联储局在经济衰退时，透过降低短期利率刺激增长。如今联储局已把利率降至零水平，但经济复苏依然迟缓，原因在于「自然利率」——储蓄和投资相等所形成的资金使用价格，已降至实质负值。

联储局确只能通过购债，推低长期利率，以抵消「自然利率」实质负值不足。相信美国即使启动减卖债，节奏也难以轻快；完全终止购债计划后，能否迅即加息，亦存问号。

耶伦日前指当前购债支持至关重要，与伯南克的讲话，可视为耶伦接掌后，继续实行「鸽派」主张的呼应。经合组织前天发表《经济展望报告》，指美国财政与货币政策前景不明。然，更关键之处，是美国经济若「长期停滞」，「零利率」效用衰萎，需相当长期维持超低息利率，诱发全球的资产泡沫，风险更值得警惕。