港报社评：政改争议亟待调和兼听则明偏听则暗--明报11月21日

全国人大常委会副秘书长兼香港基本法委员会主任李飞，以及人大常委会法工委副主任张荣顺今日来港访问3日，相信两人此行是为政改相关事宜而来。迄今所知李飞与张荣顺的行程，未安排与全体立法会议员会面，更没有与泛民议员商讨政改的场合；李飞一行未趁此机会与议员深入沟通，此行的积极意义打了折扣。

当局未安排李飞一行完整地阐述中央的原则立场；另外，对政改方案握有否决权的泛民议员，未获安排与李飞一行讨论，是这次访问的不足之处。泛民议员对政改一直是寻求各方都可以接受的共识，中央和建制派应该看到这一点。

李飞一行难以与香港各界深入讨论政改，不过，港人仍然想知道中央对香港政改的最新原则立场。李飞一行访港期间在一些场合，相信仍会接触到类似问题。期望李飞一行在港期间，各方都不要激化中央与泛民之间的分歧。客观上，愈来愈多人认同政改失败，香港更难以管治。现实上，占中运动虽然遭打压，但仍蓄势待发，显示香港民情躁动是事实。

李飞与张荣顺这次访港，若能减少误判香港情势的可能性，而泛民阵营透过李飞一行，更理解中央的原则立场，都会对政改起积极作用。要减少误判，各方必须讲真话。今次，李飞与张荣顺有限度地与各界接触，有机会向他们表达意见的人士，应敢于讲真话，让他们知道港人的所感所欲。

香港主流民意期望港人透过公平公正普选行政长官。实施普选，也是中央对港人的承诺，期望李飞与张荣顺这次访港，对香港民主进程起到积极推进作用。