新加坡经济：第三季增幅优于预期，政府调高全年成长预估至3.5-4.0%

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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新加坡周四稍早表示，第三季GDP较上年同期成长5.7%，高于10月公布的初估值5.1%及路透调查分析师所得的预估值。
第三季金融服务业较上年同期成长10.5%，带领经济扩张；趸售和零售贸易较上年同期成长7.9%；制造业较上年同期增加5.5%，增幅较第二季的成长1.3%有所改善，主要拜运输工程部门的回升所赐。
第三季GDP经季节调整的环比年率为成长1.3%，增幅低于第二季的17.4%，但好于初估值的萎缩1.0%。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 徐文焰)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。