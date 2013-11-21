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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 10:03 BJT

新加坡经济：第三季增幅优于预期，政府调高全年成长预估至3.5-4.0%

新加坡周四稍早表示，第三季GDP较上年同期成长5.7%，高于10月公布的初估值5.1%及路透调查分析师所得的预估值。

第三季金融服务业较上年同期成长10.5%，带领经济扩张；趸售和零售贸易较上年同期成长7.9%；制造业较上年同期增加5.5%，增幅较第二季的成长1.3%有所改善，主要拜运输工程部门的回升所赐。

第三季GDP经季节调整的环比年率为成长1.3%，增幅低于第二季的17.4%，但好于初估值的萎缩1.0%。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 徐文焰)
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