港报社评：骆家辉多粉丝华官要反省--星岛日报11月21日

骆家辉是美国移民第三代，在获任命为首位华裔驻北京大使之前，已经先声夺人以「华人之光」的形象，吸引中国百姓注意和好感。另一方面，他的华人身分亦惹来美国是否「以华制华」的争议。骆家辉使华，没有这种挑衅色彩，他对华人文化的切身体验有利交往，但最终仍是要扞衞美国利益。

他昨日公布打算明年初离任，总结自己任内成绩表，包括增加对华出口来促进美国就业、为美国公司开拓市场等。这些事交由一位非华裔的驻华大使，同样会做。 他的特色不在于上述「政绩」，而是平民化的作风。不少美国驻外使节都会显示其亲民一面，而骆家辉的华人身分，令这些举动多了一层令人深思的成分。骆氏一家人步出机场的一刻，自携行李，一切从简，就像普通的华人出游家庭。这种作风得到中国老百姓受落，大家难免比较内地一些暴发户式的官员，讲究排场和特权。 国家主席习近平上场后雷厉打击贪腐奢华，现时大家收敛很多，送礼和宴请大减，菜式从简，公费吃喝旅游不如以往猖獗。骆家辉在联邦政府行政部门芸芸官员中的富裕程度排第六，不是花不起，而是自觉不应乱花。现时不少内地官员是基于怕被罚才有所收敛，当局除了在制度和执行上严加管束，如何令官员真心拥抱简朴亲民的价值观，就算有能力都不豪花，仍然有好一段路要走。