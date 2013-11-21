港报社评：中央再显诚意，反对派莫对抗--文汇报11月21日

全国人大常委会副秘书长兼香港基本法委员会主任李飞专程来港听取各界包括反对派对政改的意见。李飞作为国家最高权力机构的代表访港交流，就普选制度设计必须遵循的基本原则和规范与社会各界交流沟通，再次发挥释疑解惑作用，这有利将政改谘询纳入基本法和人大决定的法治轨道。反对派应放下成见，珍惜香港社会与中央沟通机会，共同依法推动政改。

李飞访港，香港社会各界表示热烈欢迎，遗憾的是，对李飞访港交流沟通，少数反对派政客却摆出对抗姿态，竟然指责李飞在政改方案出炉前「一鎚定音」，犹如拿着「圣旨」为政改定调云云，甚至声称要「提前占领中环」。 政制谘询文件仍未出台，李飞怎可能在政改方案出炉前一鎚定音？

基本法和人大释法明确规定了政改「五步曲」：一是行政长官向全国人大常委会提出报告；二是全国人大常委会对是否需要修改作出决定；三是特区政府向立法会提出修改行政长官和立法会产生办法的法案，并经立法会以全体议员三分之二多数通过；四是行政长官同意经立法会通过的法案；五是行政长官将有关法案报全国人大常委会批准或者备案。在这五步曲中，中央具有主导权和决定权，特区政府和立法会都有自己不可替代的重要角色。中央行使政改主导权和决定权，李飞来港交流，根本不存在所谓取代特区政府和立法会政改角色的问题。

对李飞作为国家最高权力机构的代表访港交流，反对派不应摆出对抗姿态，违反中央与广大港人依法落实普选的共同愿望，是不得人心的。