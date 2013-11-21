港报财经评论：金融市场暴风雨前夕--信报11月21日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
贝老讲来讲去三幅被 /习广思 联储局将公布10月议息会议记录，但上月议息结果没有新意，相信这份记录亦不过是重申央行立场而已。不过，市场上有许多人讨论资产泡沫，也有很多人讨论何时退市，但最重要的还是要看“放水”话事人的心意。关于股市，主席贝南奇说了，前主席格林斯平说了，候任主席耶伦也说了，就是股市现时没有泡沫。关于退市，耶伦说了，市肯定要退，但要先看经济情况，太早或太迟都不好。贝南奇临别秋波，日前更重申其立场。贝南奇早前提及要提防通胀长期落后联储局目标，被视为放鸽讯号，反映联储局有意维持“放水”，以进一步刺激通胀，起码回到2%的目标水平。周二晚，贝南奇再讲多一次，经济情况离预期还有很大差距，仍然需时回复正常，而要回复正常，可靠途径是经济复苏。贝南奇再讲多一次，就业市场有望改善，如果通胀水平中期升至2%，联储局亦会开始逐步缩减买债规模，即退市也。 上述两幅被讲完又讲，但第三幅被其实才是最重要，贝南奇再讲多一次，就算取消买债安排，联储局仍然会把零息水平维持一段长时间，甚至乎当失业率回落至6.5%指标后，仍然会维持低息。市场对联储局退市有许多揣测，用尽方法去解读，但何时退，恐怕没有答案。联储局只能告诉市场两个讯息：退市押后，但未有路线图，步伐视乎经济数据；退市不等于减息，就算缩减买债，联储局仍会维持低息。说穿了，无论是耶伦或者贝南奇，核心讯息是要告诉金融市场，就算联储局退市，零息仍会继续，除非经济复苏强劲到联储局要加息的地步。联储局想强调的是，退市过程非常慢，但市场反映的是退市结果，即加息效应。如今再三重复，其实就是要收窄市场和央行之间的分歧，以缓冲退市实现时对市场造成的潜在冲击。 退一步看，投资者收不到讯息吗？标普500指数在6月调整，但由6月低位至今升了13.6%。如果计及贝南奇7月在听证会的讲话，标普500指数至今升了6%。股市完全收到联储局的讯号。只是，美股愈是高，到真的退市时，震荡调整更是难免。在此之前，联储局给予足够的空间和信心，叫投资者继续买美股。外围观望议息会议记录，港股续炒作改革概念，但热情似有冷却迹象。恒指昨天开市后见高位23,843点，及后反覆拉锯，收报23,700点。国企指数连升5日，收报11,437点。大市成交额705亿港元。
金融市场暴风雨前夕 /苏子
候任联储局主席耶伦，欠缺丰富的市场实战经验，故她一旦面对一些事前未能预计到的危机事故，十分怀疑她有没有足够的危机处理能力，采取她事前并未认真考虑过的应急措施，反而却去采取拖延策略。在处理危机能力方面，已退出竞逐下届联储局主席的萨默斯，因为他市场实战经验丰富，故应较耶伦出色得多；因此，萨默斯做不成联储局主席未必是好事。欠缺市场实战经验的人，往往会有害怕犯错的心态，故担心，耶伦在未来制订的决策，对市场存在一定风险，因为她有可能基于害怕犯错的心态，因此或未能在适当的时候作出果断的正确决策，结果反而令市场上早已潜在着的危机提早爆破的可能性大增！
耶伦明年1月上任后，金融市场应不会表现平静，市场大户或会利用一些藉口引爆目前仍不为人注意的危机，以考验耶伦的能力。耶伦鸽派的作风，已经成功令各大小投资者深信联储局在可见的将来不大可能收水，但奇怪在美国10年期国债息率却未有明显下跌，仍处于2.72厘的偏高水平。美元表现则只是偏软，未见大幅下挫；美汇指数仍显着企稳在80心理关口以上；至于黄金，仍然保持疲弱的势头，未能返回在1300美元关口以上波动。债市、汇市及金市这种不正常表现，担心目前的金融市场正处于暴风雨前夕，小心随时会出现翻天覆地的巨变。
目前正注视日圆走势，因为日圆近日在市场一面倒唱淡下，始终未能大幅下挫；加上美元兑日圆仍未成功挑战9月11日的100.61高位，只能在高位出现争持闷局，令日圆陷入暴风雨前夕的局面。市场稍后如果真的出现重大危机事故，相信近日一直跌不下去的日圆，极有可能会受到避险资金积极追捧，配合日圆的利差交易拆仓盘，使日圆出现令人感到侧目的单边升市的可能性绝对不容抹煞。短线而言，美元兑日圆一旦跌破10天SMA收市，对日圆看淡的投资者将是重要警号。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。