港报财经评论：金融市场暴风雨前夕--信报11月21日

贝老讲来讲去三幅被 /习广思 联储局将公布10月议息会议记录，但上月议息结果没有新意，相信这份记录亦不过是重申央行立场而已。不过，市场上有许多人讨论资产泡沫，也有很多人讨论何时退市，但最重要的还是要看“放水”话事人的心意。关于股市，主席贝南奇说了，前主席格林斯平说了，候任主席耶伦也说了，就是股市现时没有泡沫。关于退市，耶伦说了，市肯定要退，但要先看经济情况，太早或太迟都不好。贝南奇临别秋波，日前更重申其立场。贝南奇早前提及要提防通胀长期落后联储局目标，被视为放鸽讯号，反映联储局有意维持“放水”，以进一步刺激通胀，起码回到2%的目标水平。周二晚，贝南奇再讲多一次，经济情况离预期还有很大差距，仍然需时回复正常，而要回复正常，可靠途径是经济复苏。贝南奇再讲多一次，就业市场有望改善，如果通胀水平中期升至2%，联储局亦会开始逐步缩减买债规模，即退市也。 上述两幅被讲完又讲，但第三幅被其实才是最重要，贝南奇再讲多一次，就算取消买债安排，联储局仍然会把零息水平维持一段长时间，甚至乎当失业率回落至6.5%指标后，仍然会维持低息。市场对联储局退市有许多揣测，用尽方法去解读，但何时退，恐怕没有答案。联储局只能告诉市场两个讯息：退市押后，但未有路线图，步伐视乎经济数据；退市不等于减息，就算缩减买债，联储局仍会维持低息。说穿了，无论是耶伦或者贝南奇，核心讯息是要告诉金融市场，就算联储局退市，零息仍会继续，除非经济复苏强劲到联储局要加息的地步。联储局想强调的是，退市过程非常慢，但市场反映的是退市结果，即加息效应。如今再三重复，其实就是要收窄市场和央行之间的分歧，以缓冲退市实现时对市场造成的潜在冲击。 退一步看，投资者收不到讯息吗？标普500指数在6月调整，但由6月低位至今升了13.6%。如果计及贝南奇7月在听证会的讲话，标普500指数至今升了6%。股市完全收到联储局的讯号。只是，美股愈是高，到真的退市时，震荡调整更是难免。在此之前，联储局给予足够的空间和信心，叫投资者继续买美股。外围观望议息会议记录，港股续炒作改革概念，但热情似有冷却迹象。恒指昨天开市后见高位23,843点，及后反覆拉锯，收报23,700点。国企指数连升5日，收报11,437点。大市成交额705亿港元。