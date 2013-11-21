港报财经评论：两桶油经改，影响偏正面--经济日报11月21日

两桶油经改，影响偏正面 /林瑞芬

港股经上周五及今周一急攻一轮后，周二及周三处窄幅上落，未以大调修正，乃强势下的健康整固浪，续要摸底改革带来的大浪前景。美国量宽维持势仍在，外围配合。港股“大涨小回”形势，昨微升0.18%至23,700收市，国指续涨；大市成交额705亿港元。技术上，有效突破23,500讯号强，守其上固然利好，纵失守只要成交低，至50天线近23,000亦可接受。总的来说，中期升浪延伸在恒指已确认突破23,500，短线可能调整能守23,000大位无大碍。

两桶油中石油 及中石化 乃A股重磅股，又是中国内地大型国企的代表企业，在改革中将如何受影响，对股价敏感，值得重点剖析。改革内容中，涉及影响两桶油的部分，主要有三项：一是关于能源价格市场化，开放竞争性环节，油气价格趋于市场化势更明朗。二是，在十八大会议决定提到“建立和完善严格监管所有污染物排放的环境保护管理制度，独立进行环境监管和行政执法。建立陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制。”三是涉推动国有企业完善现代企业制度，促提升企业经营效益。四是深化财税改革，将高耗能、高污染产品等纳入征收范围。

就价格市场化的影响，对两桶油来讲，主要是正面。据中石油高管刚参与瑞银在港举行的亚洲会议表示，正进行的天然气价格改革，已令第三季平均城市气价按年升9.5%，中石油之天然气合约趋升，相信可减少入口天然气的亏损。成品油市场化制度日趋完善透明，柴汽油价格将更随着全球油价变动及时作出调，令炼油业务播导成本的时间差大大收窄，增强油企的应对成本上升风险能力。就环保的制度化，加强化的影响，对两桶油来讲，可能延伸了对油品升级所带来的投资机会。中国对空气污染的治理力度将进一步加强，对油品升级，有助于降低机动车尾气对空气的污染。事实上，中国已制定油品升级时间表，即2014年1月1日起全国汽油升级至国IV标准；2015年1月1日起，全国柴油升级至国IV标准；2017年全国汽柴油全部升级至国V标准。从终端用户的零售价来看，主要油企如两桶油能生产的更优质油品，可以享有更高的零售价格。

调控力度增，内房候低吸 /余少文

国企指数五连升，急升过后，短期宜调整，整固后可继续升浪。而同样受压的内房股，面对地方政府加大调控力度，幸好中长期仍受惠政策，可等机会低吸。内地股市昨日上升，但对国企指数未能带来太大支持，国指全日只升71点或0.6%，收报11,437点，成交额降至183亿港元，仍有62%主板H股随大市上扬；而红筹指数则跌7点，收报4,620点，成交额64亿港元。虽然国指连升五日，五日合计最多升1,265点，故周二、三出现高开低收走势，可谓正常不过的现象，尤其指数逼近日前提及的大型下降轨，沽压一定会增加。亦建议股民可等后抽走势出现才出手未迟，而国指周一的上升裂口为10,717点至10,986点，会是指数调整的主要支持位，值得作为股民加码或入市的水平。

正等待各大部委和地方政府短期内能否推出一系列涉及三中全会改革要求的政策或措施，若然大市目前开始调整，则相关政策或措施一旦出台，又可以成为相关股份的催化剂，故11月和12月市况可望带动第四季升势，令看好A、H股第四季上升的投资者，应该不会再看走眼。至于三中全会的决定对内房股而言，表现上支持度有限，因为强调加快房产税立法并适时推进改革，尽管是老生常谈，但见个别地方政府开始加大房地产调控力度。近日有广州市进一步收紧限购政策，力争今年住宅用地供应量较前五年均值增长20%以上、提高二套房贷款的首期比例、加快中低价位商品房供应等。如没有记错，是继北京、深圳和上海后，第四个收紧房地产调控的城市。

实际上，统计局数据显示，内地七十大中城市10月新建住宅销售价格，较去年同期升9.6%，涨幅为纪录高位，环比更17连升惟连续两个月收窄。当局解释是去年基数偏低，才令10月数据急升，环比升幅收窄则是强化调控政策有关。综合所得的资料显示，9月商品房住宅销售面积高达1.2亿平方米，是全年最高，销售额6,911亿元人民币，折合每平米平均价5,746元人民币，连续两个月下降，到10月每平米均价回升至5,879元人民币。反映内地房地产需求仍殷切，故销量上升之余，平均价仍然硬净。其实，三中全会的决定，对房地产市场并非不利，只是长期性支持而已，如土地改革、城镇化为核心推进城乡发展一体化，严格控制特大城市人口规模下，未来房地产市场发展会偏重在中小城市；而扩大内陆沿边开放、建设自由贸易区，则会带动区域发展，以及附近地区的房地产需求；中金公司亦指两孩政策可为未来每年额外增加100万至200万人口，主要集中在中小城市，会是未来房地产需求的生力军。