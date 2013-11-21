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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 09:47 BJT

澳洲经济指标总览--11月21日

经济指标                   时段    最新值   前月(季)值  下次公布时
                                                                            间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                            12月5日
 商品及服务收支(亿澳元)                    9月    逆差2.84    逆差6.93       
     出口(较前月)                                     持平         +3%       
     进口(较前月)                                      -1%         +1%       
                                                                             
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                      12月3日
     (较前月)                              9月       +0.8%       +0.5%       
                                                                             
 就业市场(经季节调整)                                                    12月12日
 就业人口(较前月变动,万人)                 10月      +0.11       +0.33       
 全职就业人口(较前月变动,万人)                       -2.79       -0.18       
 失业率                                               5.7%        5.7%       
 就业参与率                                          64.8%       64.8%       
                                                                             
 消费者物价指数(CPI)                                                      1月22日
 总体CPI(较前季)                          第三季     +1.2%       +0.4%       
     (较上年同期)                                    +2.2%       +2.4%       
 澳洲央行截尾均值(较前季)                            +0.7%       +0.6%       
     (较上年同期)                                    +2.3%       +2.3%       
 澳洲央行加权中值(较前季)                            +0.6%       +0.6%       
     (较上年同期)                                    +2.3%       +2.5%       
                                                                             
 国际贸易价格指数                                                            
 进口物价(较前季)                         第三季     +6.1%       -0.3%       
 出口物价(较前季)                                    +4.2%       -0.3%       
                                                                             
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                        12月3日
 经常帐收支                               第二季  赤字93.5    赤字87.4       
 商品与服务贸易收支                               逆差0.18    顺差1.22       
                                                                             
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                     12月4日
     (较前季)                             第二季     +0.6%       +0.5%  
     (较上年同期)                                    +2.6%       +2.5%  
 (完)
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