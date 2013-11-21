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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 10:05 BJT

澳新汇市：澳元扩大跌幅，因中国制造业PMI数据疲弱

路透悉尼11月21日 - 澳元兑美元 周四下跌，因此前汇丰公布的中国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值表明行业增长甚微。

澳元下跌0.0025美元至日低0.9294美元，逼近上周触及的两个月低位0.9260美元。澳元最新报0.9303美元。

澳元对中国消息敏感。中国是澳洲的主要出口市场。(完)

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