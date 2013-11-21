澳新汇市：澳元扩大跌幅，因中国制造业PMI数据疲弱

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透悉尼11月21日 - 澳元兑美元 周四下跌，因此前汇丰公布的中国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值表明行业增长甚微。
澳元下跌0.0025美元至日低0.9294美元，逼近上周触及的两个月低位0.9260美元。澳元最新报0.9303美元。
澳元对中国消息敏感。中国是澳洲的主要出口市场。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)