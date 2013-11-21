《中国公司债发行日程表》--11月21日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (年) (网下) =========================================================================================== *海通证券 至多230 70 3 区间5.75%-6.15% 中信证券 AAA 11/25-11/27 20 5 区间5.77%-6.17% 瑞信方正证券 30 10 区间5.80%-6.20% (三个品种间可以相互回拨) =========================================================================================== 中信建投证券 至多47 47 3 询价区间5.65%-6.15% 中德证券 AAA 11/22-11/26 (中债信用增进提供担保) =========================================================================================== 注:*代表新增。(完) (整理 边竞; 审校 吴芳)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。