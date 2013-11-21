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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 15:32 BJT

《中国公司债发行日程表》--11月21日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )   
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模   期限       年利率       主承销商   主体评级   发行时间
             (亿元)   (亿元)    (年)                                           (网下) 
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*海通证券    至多230    70       3    区间5.75%-6.15%   中信证券     AAA     11/25-11/27
             20       5    区间5.77%-6.17%   瑞信方正证券
                        30      10    区间5.80%-6.20%
                (三个品种间可以相互回拨)
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中信建投证券 至多47     47       3  询价区间5.65%-6.15% 中德证券     AAA     11/22-11/26
                                                            (中债信用增进提供担保)
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 注:*代表新增。(完)

 (整理 边竞; 审校 吴芳)
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