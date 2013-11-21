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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 10:11 BJT

《汇市简讯》美元指数：反弹远离底部80.50

0139 GMT

* 市场将FOMC会议记录解读为继续推进缩减购债规模，美元指数反弹0.4%，公债收益率上涨

* 5日、10日和20日均线随波林格区间微升--确立正面趋势

* 日圆在亚洲盘带头小涨--日股升1.77%，除日本外亚股跌0.85%

* 美元指数站稳10月/11月跌势的38.2%回档位80.50--目前20日均线切入点80.57为重要支撑位

* 前低81.06和100日均线切入点81.20分别是首道支撑/阻力位

* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/dud84v)(完)

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