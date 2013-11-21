《汇市简讯》美元指数：反弹远离底部80.50

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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0139 GMT
* 市场将FOMC会议记录解读为继续推进缩减购债规模，美元指数反弹0.4%，公债收益率上涨
* 5日、10日和20日均线随波林格区间微升--确立正面趋势
* 日圆在亚洲盘带头小涨--日股升1.77%，除日本外亚股跌0.85%
* 美元指数站稳10月/11月跌势的38.2%回档位80.50--目前20日均线切入点80.57为重要支撑位
* 前低81.06和100日均线切入点81.20分别是首道支撑/阻力位
* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/dud84v)(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。