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市场报道 | 2013年 11月 21日 星期四 16:53 BJT

更正-标题新闻：英国雇主“8-10月”(非第三季)加薪幅度中值为2%低于今年前七个月，制造业平均加薪2.5%居冠--调查

(更正：因英文原文有误，将“第三季”更正为“8-10月”，同时相应修改后续措辞)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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