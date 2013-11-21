韩国已公布经济指标--2013/11/21

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +1.1% @-p +1.1% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +0.7% +0.8% 12月1日 -- 工业生产(m/m) 9月 -2.1% @-p +1.6% @-r 11月28日 -- 失业率 10月 3.0% @ 3.0% @ 12月10日 -- 贸易收支(亿美元) 10月 顺差49 r 顺差37 r 12月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。