更正-芝加哥期市：小麦期货微升，接近九日高位

(更正：因英文原文有误，内文第一段中应是脱离“两个月低点”，非“三个月低点”)

1月大豆合约 上涨0.3%至每蒲式耳12.77-3/4美元，周三下滑0.2%。

罗萨里奥谷物交易所预计，阿根廷当前作物季小麦产量料为910万吨，远低于美国农业部预估的1,100万吨。

澳洲西澳的非季节性降雨以及东海岸出现霜冻，对全球第二大小麦出口国的小麦作物造成冲击，降低了品级和产量。