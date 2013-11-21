更正-芝加哥期市：小麦期货微升，接近九日高位

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
(更正：因英文原文有误，内文第一段中应是脱离“两个月低点”，非“三个月低点”)
路透悉尼11月21日 - 美国小麦期货周四上扬，进一步小幅脱离最近的两个月低点，阿根廷和澳洲产量可能下降予以支撑。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦合约 升0.2%报每蒲式耳6.48-1/2美元，稍早一度触及九日高位6.54-3/4美元。周三收低0.5%。
1月大豆合约 上涨0.3%至每蒲式耳12.77-3/4美元，周三下滑0.2%。
罗萨里奥谷物交易所预计，阿根廷当前作物季小麦产量料为910万吨，远低于美国农业部预估的1,100万吨。
澳洲西澳的非季节性降雨以及东海岸出现霜冻，对全球第二大小麦出口国的小麦作物造成冲击，降低了品级和产量。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 648.50 1.25 +0.19% -0.27% 669.83 40
CBOT玉米 417.00 0.00 +0.00% -0.18% 430.78 37
CBOT大豆 1277.75 4.00 +0.31% +0.12% 1277.22 43
CBOT稻米 $15.65 -$0.04 -0.22% -1.20% $15.48 48
美国原油 $93.63 -$0.22 -0.23% +0.31% $96.58 40
汇率
欧元/美元 $1.342 -$0.002 -0.11% -0.85%
美元/澳元 0.931 -0.003 -0.28% -1.33% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/王兴亚；审校 戴素萍/李婷仪)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)