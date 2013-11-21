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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 11:21 BJT

更正-芝加哥期市：小麦期货微升，接近九日高位

(更正：因英文原文有误，内文第一段中应是脱离“两个月低点”，非“三个月低点”)

路透悉尼11月21日 - 美国小麦期货周四上扬，进一步小幅脱离最近的两个月低点，阿根廷和澳洲产量可能下降予以支撑。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦合约 升0.2%报每蒲式耳6.48-1/2美元，稍早一度触及九日高位6.54-3/4美元。周三收低0.5%。

1月大豆合约 上涨0.3%至每蒲式耳12.77-3/4美元，周三下滑0.2%。

罗萨里奥谷物交易所预计，阿根廷当前作物季小麦产量料为910万吨，远低于美国农业部预估的1,100万吨。

澳洲西澳的非季节性降雨以及东海岸出现霜冻，对全球第二大小麦出口国的小麦作物造成冲击，降低了品级和产量。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 648.50 1.25 +0.19% -0.27% 669.83 40

CBOT玉米 417.00 0.00 +0.00% -0.18% 430.78 37

CBOT大豆 1277.75 4.00 +0.31% +0.12% 1277.22 43

CBOT稻米 $15.65 -$0.04 -0.22% -1.20% $15.48 48

美国原油 $93.63 -$0.22 -0.23% +0.31% $96.58 40

汇率

欧元/美元 $1.342 -$0.002 -0.11% -0.85%

美元/澳元 0.931 -0.003 -0.28% -1.33% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/王兴亚；审校 戴素萍/李婷仪)
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