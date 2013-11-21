中欧贸易: 冀双方扩大贸易和投资合作，推进投资协定谈判--习近平

路透上海11月21日 - 新华社周三稍晚报导引述中国国家主席习近平称，中欧双方要扩大贸易和投资合作，推进投资协定谈判，反对各种形式的保护主义。

报导引述他在会见欧洲理事会主席范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐时的话并称，希望欧方为中国企业赴欧开展经贸合作创造良好环境。

“中欧都在走前人没有走过的路，做前人没有做过的事。”他在谈及中国改革部署和欧洲一体化时说。

报导引述范龙佩和巴罗佐称，中国保持发展势头，对欧洲很重要。希望同中国保持对话，深化互信，扩大合作，早日完成投资协定谈判。

第十六次中国欧盟领导人会晤将于周四召开。中国与欧盟今年惊险避开打贸易战之后，双方正试图弥补裂痕。中国副总理马凯上月曾表示，乐见中欧在本次会晤中展开协商，该场峰会将寻求撤除欧盟在中国投资限制。

欧盟官员表示所谓的投资协定，可谓考验中国是否有意愿遵守世界贸易组织(WTO)公平竞争规则的基本测试。WTO规定禁止以补贴企业来削弱外国竞争对手。 （完）

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