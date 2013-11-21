金属期市：伦铜下跌，因美联储会议记录引发对缩减购债的担忧

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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中国央行行长周小川表示，中期而言将在全面实现利率市场化，健全市场化利率宏观调控机制。而近中期，注重培育形成较为完善的市场利率体系，完善央行利率调控框架和利率传导机制。
另外，一项调查显示，由于矿企削减成本、设备自动化，且更加仰赖网路，远在数百公里之外运作采矿作业，使得矿企越来越容易受到黑客(骇客)入侵的威胁。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 李爽)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。