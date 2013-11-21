更新版 1-中国数据：汇丰11月制造业PMI初值微降至50.4，经济增长势头略减

* 11月制造业PMI初值回落至50.4

* 新出口订单降至荣枯线之下，为三个月低位

* 经济增长势头略减弱 (新增更多细节及市场反应)

路透北京11月21日 - 受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。

“新出口订单疲软以及补库存活动放慢，导致汇丰中国制造业初值回落，显示中国经济增长动力在11月有所减弱。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示。

不过他也指出，这一数据仍是七个月来的次高位，况且通胀压力不大，有助于中央保持相对宽松的政策来支持经济增长。

Markit提供的新闻稿显示，11月制造业新出口订单分项指数自前月的51.3大幅降至49.4，为三个月来低位，显示外需回暖仍存在不确定性。

在11个分项指数中，包括新订单在内的九个出现下滑，其中就业分项降至荣枯线下方，采购库存和产成品库存指数上月短暂扩张后再度萎缩。不过产出分项略有上升。

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华东某大型券商宏观分析师认为，数据显示经济后续乏力。就分项数据看，产出续升但不可持续，缘于新订单和新出口订单显示需求持续走弱；购进和产出价格下降反映供需恶化，PPI环比或转负。原材料和产成品库存双降且跌破荣枯线则显示补库存结束。

汇丰制造业PMI初值公布后，中国股市沪综指 一度扩大跌幅至逾1%，10：02时，股市跌0.84%；对中国经济敏感的澳元/美元 则在数据公布后下跌0.0025美元。

汇丰11月PMI初值的表现，基本印证了市场对今年最后一个季度中国经济的预期：经济延续三季度的企稳增长，但势头有所放缓，年内实现7.5%的国内生产总值(GDP)增长目标无虞。

新一届领导层已放宽对经济增速的宽容度，致力于提高经济增长质量，外界普遍认为2014年的经济增长目标可能下调至7%左右。国家主席习近平近期表示，为了从根本上解决中国经济长远发展问题，必须坚定推动结构改革，宁可将增长速度降下来一些，要实现到2020年GDP翻番目标，只要7%增速就够。

刚刚结束的中国共产党十八届三中全会则推出全面深化改革的路线图，从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队6个方面，具体部署全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革，政府管理体制等。

是次汇丰PMI预览数据样本采集11月12-19日之间，终值定于12月2日发布。