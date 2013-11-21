更新版 1-美国政经：若不提高举债上限，美国政府资金3月将用尽

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路透华盛顿11月20日 - 国会分析师周三表示，如果到2月初国会还不能提高法定举债上限，美国可能在3月至6月开始出现违约。

奥巴马上月签署一项法案，将政府16.7万亿美元的举债上限暂时延至2月7日，届时将重新确定债务上限。

若不再次决定提高举债上限，财政部管理现金的“非常规举措”工具可以再维持一段时间，然后将开始出现违约。

这一工具会争取到多长时间尚不明朗，美国国会预算办公室(CBO)在一份报告中称，资金“很可能在3月用尽。”

“但退税和政府收入的时间和规模...可能将资金用尽时间推迟至5月或6月，”CBO表示。

CBO估算的时间基本符合民间部门预算专家的预估。

奥巴马政府周三警告称，如果国会不能在2月7日前提高政府举债上限，那么美国可能在2月7日后的一个月内开始违约。