更新版 1-美国政经：若不提高举债上限，美国政府资金3月将用尽

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透华盛顿11月20日 - 国会分析师周三表示，如果到2月初国会还不能提高法定举债上限，美国可能在3月至6月开始出现违约。
奥巴马上月签署一项法案，将政府16.7万亿美元的举债上限暂时延至2月7日，届时将重新确定债务上限。
若不再次决定提高举债上限，财政部管理现金的“非常规举措”工具可以再维持一段时间，然后将开始出现违约。
这一工具会争取到多长时间尚不明朗，美国国会预算办公室(CBO)在一份报告中称，资金“很可能在3月用尽。”
“但退税和政府收入的时间和规模...可能将资金用尽时间推迟至5月或6月，”CBO表示。
CBO估算的时间基本符合民间部门预算专家的预估。
奥巴马政府周三警告称，如果国会不能在2月7日前提高政府举债上限，那么美国可能在2月7日后的一个月内开始违约。
尽管财政部管理现金的“非常规举措”工具可以再维持一段时间，但“目前没有迹象表明非常规举措会维持一个月以上，”财政部一官员表示。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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