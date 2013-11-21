台湾汇市：台币盘初实质价格走弱，美元反弹令亚币趋跌

路透台北11月21日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇价走弱，国际美元反弹态势明显，令多数亚币趋跌，台币也随之走弱。但台币在29.580附近见出口商陆续进场抛汇，暂时提供台币支撑，交易员料今日主交投区落在29.540-29.600间。

汇银人士指出，上日美国联邦公开市场委员会(FOMC)的10月会议纪录中，市场解读委员会对美国的经济前景相对不那么悲观，QE(量化宽松)退场时程有机会提前，令跌深的美元有了反弹理由。但交易员也指出，事实上市场方向仍未十分明显，在今日小幅反应FOMC纪录后，或仍陷入整理。

〞昨天下午开始外资就都在买美元了，今天也想抓一些停损，...不过出口商也陆续出来卖。〞一位外资银行人士说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价与上日差距不大，美元/台币指标一个月期 早盘报价则随现汇市场右移至29.515/29.533附近，上日收盘在29.455。

本地时间10:07时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高0.5分报29.567。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.565-29.580，上交易日在29.446-29.525。

交易员观察市场最新动态：

* 美元指数 走高回到81.141附近

* 韩元 在小幅走低后暂时休息，台币料陷同样模式

* 台股 早盘大跌且弱于区域表现，不利台币

* 外资多站美元买方，出口商则陆续抛汇

* 29.570-29.600附近暂成台币支撑区，近月底出口商美元卖压须逐步消化

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.540-29.600

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