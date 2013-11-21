版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 10:19 BJT

离岸人民币：中银航空租赁增发五年期点心债，市场询价价格为100.00

路透香港11月21日 - 据路透所获的销售文件，中银集团旗下的中银航空租赁增发（tap issue）其2018年到期的点心债，询价价格为100.00。

该期债券目前在二级市场报100.669/100.869，收益率报4.353%/4.308%。

中银航空租赁上周为这批点心债定价，票面利率为4.50%，共发行了10亿元，获得3.5倍认购 。此次增发金额初定为基准规模（bechmark size,不小于5亿元）。

中银航空租赁为中国银行 全资子公司，发行人评级为A-/BBB(惠誉/标普)，预期债券发行评级亦同。此批债券由中银国际，汇丰以及渣打共同承销。(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐