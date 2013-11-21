离岸人民币：中银航空租赁增发五年期点心债，市场询价价格为100.00

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透香港11月21日 - 据路透所获的销售文件，中银集团旗下的中银航空租赁增发（tap issue）其2018年到期的点心债，询价价格为100.00。
该期债券目前在二级市场报100.669/100.869，收益率报4.353%/4.308%。
中银航空租赁上周为这批点心债定价，票面利率为4.50%，共发行了10亿元，获得3.5倍认购 。此次增发金额初定为基准规模（bechmark size,不小于5亿元）。
中银航空租赁为中国银行 全资子公司，发行人评级为A-/BBB(惠誉/标普)，预期债券发行评级亦同。此批债券由中银国际，汇丰以及渣打共同承销。(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。