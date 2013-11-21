台湾债市：盘初殖利率随美债弹升，逢高见买盘接手

路透台北11月21日 - 台湾公债殖利率周四盘初弹升，中、长券弹幅大于短券。因市场预期美联储可能在短期内缩减购债，该讯息令下周即将标售的10年与30年增额券发行前交易殖利率出现较大弹幅。

不过殖利率逢高仍见买盘进场承接。交易商认为，美债殖利率进一步弹升的空间不大，指标10年公债殖利率 在2.90%料见明显支撑，且台湾基本面不佳，央行短期内仍将维持宽松环境不变，台债殖利率还是无法脱离区间格局。今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.11-1.14%、10年增额券102/10R则在1.73-1.75%。

“逢高有见到比较积极的买盘，尤其是五年券。”一位证券商交易员称。

美国长债和短债收益率差周三走宽至逾两年来最阔水平，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场益发预期，联储即使在结束购债计划后，也很可能在未来几年保持利率在纪录低位。

观察市场最新动态：

* 空方势力并未进一步升温，逢高反见买盘接手

* 台股走势相当疲弱，跌幅有扩大迹象，此对债市有利

* 美债殖利率为技术性弹升，10年指标债区间看2.67-2.90%

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.11-1.14%

* 102/10R：1.73-1.75%

本地时间10:11时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率弹0.71基点报1.1206%

* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率弹1.90基点报1.7395%

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