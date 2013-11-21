《国际主要央行公开市场操作一览》--11月21日

路透上海11月21日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。2013年9月开始开展一系列逆回购操作，以实现利率目标。

美联储公布的2013年10月29日-30日政策会议记录显示，联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/20 买入公债 15.65 02/15/2036 - 11/15/2043

11/19 买入公债 31.71 02/15/2021 - 11/15/2023

11/18 买入公债 37.18 08/31/2019 - 11/15/2020

11/18 买入公债 14.74 02/15/2036 - 11/15/2043

11/15 买入公债 9.17 11/15/2024 - 02/15/2031

11/14 买入公债 31.71 11/15/2020 - 08/15/2023

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/20 隔夜逆回购 -61.21 0.05%

11/19 隔夜逆回购 -50.70 0.05%

11/18 隔夜逆回购 -23.20 0.04%

11/15 三天逆回购 -3.45 0.04%

11/14 隔夜逆回购 -13.41 0.04%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年11月14日-2013年12月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约150亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储12月开始缩减购债规模一事已在讨论之中。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/19 七天期定期存款 -1,840.00 0.09%

11/19 七天期反向交易 868.81 0.25%(固定利率)

《本周主要新闻》

--彭博援引未具名消息人士报导，欧洲央行正在考虑要求商业银行为在央行的隔夜存款支付费用。由于欧元区通胀率远低于目标水准，欧洲央行本月早前降息至纪录新低，并明确表示为了让通胀率接近目标水准，央行有可能采取其他措施。但欧洲央行拒绝就报导置评。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 99,970

上周三 103,190

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当期变化 -3,220

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周四维持货币政策不变，并维持经济正在温和复苏的看法，寄望国内需求坚挺将能抵消海外经济增长疲弱的不利因素。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行1,655.5亿台币存单，相较存单到期1,654.2亿台币，存单发行余额增1.3亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行4,212亿台币存单，相较存单到期4,218亿台币，存单发行余额减6亿台币。