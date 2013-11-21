路透基点：来宝集团就一笔新贷款试探市场意愿--RLPC

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，大宗商品贸易公司--来宝集团正就一笔8-10亿美元的新贷款试探市场意愿。
据消息人士称，该笔贷款将为三年期。
据悉，来宝集团希望价码低于200个基点。
5月时，来宝集团敲定一笔20亿美元的循环信贷，共有50家银行参与。该交易包括一笔10.17亿美元364天期贷款、一笔4.88亿美元三年期贷款和一笔5亿美元左右的三年期贷款。364天期贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费为贷款利率的30%。两笔三年期贷款利率为较LIBOR加码190个基点，承诺费为贷款利率的35%。
对于364天期和三年期贷款，承贷7,000万美元及以上的银行获牵头行头衔，可分别获165个基点和240个基点的综合收益。
美国穆迪投资服务公司(Moody's)将来宝集团评级为Baa3。(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）