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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 10:42 BJT

路透基点：来宝集团就一笔新贷款试探市场意愿--RLPC

路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，大宗商品贸易公司--来宝集团正就一笔8-10亿美元的新贷款试探市场意愿。

据消息人士称，该笔贷款将为三年期。

据悉，来宝集团希望价码低于200个基点。

5月时，来宝集团敲定一笔20亿美元的循环信贷，共有50家银行参与。该交易包括一笔10.17亿美元364天期贷款、一笔4.88亿美元三年期贷款和一笔5亿美元左右的三年期贷款。364天期贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费为贷款利率的30%。两笔三年期贷款利率为较LIBOR加码190个基点，承诺费为贷款利率的35%。

对于364天期和三年期贷款，承贷7,000万美元及以上的银行获牵头行头衔，可分别获165个基点和240个基点的综合收益。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)将来宝集团评级为Baa3。(完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)
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