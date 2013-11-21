路透基点：来宝集团就一笔新贷款试探市场意愿--RLPC

5月时，来宝集团敲定一笔20亿美元的循环信贷，共有50家银行参与。该交易包括一笔10.17亿美元364天期贷款、一笔4.88亿美元三年期贷款和一笔5亿美元左右的三年期贷款。364天期贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费为贷款利率的30%。两笔三年期贷款利率为较LIBOR加码190个基点，承诺费为贷款利率的35%。