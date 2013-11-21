美国金融：美联储将考虑是否给银行更多时间来符合沃克尔规则--叶伦

路透华盛顿11月20日 - 美联储副主席叶伦在致一位美国参议员的信中说道，美国联邦储备理事会(美联储,FED)正在考虑是否应该给予银行更多时间来遵从沃克尔规定，该规定禁止银行用自有资金进行交易活动。

“在考虑采行一项最终规定的意义时，美联储也会考虑公众对于延长宽限期的兴趣。”叶伦在致参议院金融委员会资深共和党成员Mike Crapo的信中称。Crapo在11月14日该委员会确认叶伦被提名美联储主席的听证会上提出相关问题，叶伦在信中对此作出回应。

她并未明确会否给予宽限期，但指出2010年的多德-弗兰克金融改革法案确实给予美联储一些灵活操作的余地，因为它允许监管机构在必要时给予银行不超过三次的一年宽限期。