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市场报道 | 2013年 11月 21日 星期四 10:54 BJT

美国金融：美联储将考虑是否给银行更多时间来符合沃克尔规则--叶伦

路透华盛顿11月20日 - 美联储副主席叶伦在致一位美国参议员的信中说道，美国联邦储备理事会(美联储,FED)正在考虑是否应该给予银行更多时间来遵从沃克尔规定，该规定禁止银行用自有资金进行交易活动。

“在考虑采行一项最终规定的意义时，美联储也会考虑公众对于延长宽限期的兴趣。”叶伦在致参议院金融委员会资深共和党成员Mike Crapo的信中称。Crapo在11月14日该委员会确认叶伦被提名美联储主席的听证会上提出相关问题，叶伦在信中对此作出回应。

她并未明确会否给予宽限期，但指出2010年的多德-弗兰克金融改革法案确实给予美联储一些灵活操作的余地，因为它允许监管机构在必要时给予银行不超过三次的一年宽限期。

但目前正值美联储与其他四家监管机构的一个关键时刻，监管者目前在抓紧时间试图在年底前完成沃克尔规则。(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰)
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