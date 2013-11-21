美国金融：美联储将考虑是否给银行更多时间来符合沃克尔规则--叶伦

美国热股：肯德基将限制供应商对肉鸡使用抗生素，股价小跌
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透华盛顿11月20日 - 美联储副主席叶伦在致一位美国参议员的信中说道，美国联邦储备理事会(美联储,FED)正在考虑是否应该给予银行更多时间来遵从沃克尔规定，该规定禁止银行用自有资金进行交易活动。
“在考虑采行一项最终规定的意义时，美联储也会考虑公众对于延长宽限期的兴趣。”叶伦在致参议院金融委员会资深共和党成员Mike Crapo的信中称。Crapo在11月14日该委员会确认叶伦被提名美联储主席的听证会上提出相关问题，叶伦在信中对此作出回应。
她并未明确会否给予宽限期，但指出2010年的多德-弗兰克金融改革法案确实给予美联储一些灵活操作的余地，因为它允许监管机构在必要时给予银行不超过三次的一年宽限期。
但目前正值美联储与其他四家监管机构的一个关键时刻，监管者目前在抓紧时间试图在年底前完成沃克尔规则。(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译