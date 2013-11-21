《路透峰会》全球顶尖投资者称不急于重返新兴市场

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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新兴股市在过去三年表现逊于发达股市，而新兴汇市和美元债市 已经下跌约7%。
据美银美林称，发达股市基金今年吸引了近2,400亿美元资金，而新兴股市却流出110亿美元。
市场人士还表示，也有必要远离看重市值的新兴市场指数，这些指数青睐的国有企业通常获利较差。
中国尤其如此。中国正计划采取一系列结构改革，将经济重心从出口向国内消费转移，这将减慢很多国有银行和建筑企业的增长。
Carmignac Gestion投资委员会成员Didier Saint-Georges表示，与此相反，消费相关板块以及上市科技公司可能表现更佳。
“2014年是主动管理的一年...如果你只购买股指，那业绩不会太好。要找到那些优质公司很费工夫，”Saint-Georges在峰会上表示。本次峰会将在周四落幕。
包括打好国内储蓄基础和养老金改革等新兴市场结构改革，也将令这些市场受益。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。