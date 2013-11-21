《路透峰会》全球顶尖投资者称不急于重返新兴市场

新兴股市在过去三年表现逊于发达股市，而新兴汇市和美元债市 已经下跌约7%。

据美银美林称，发达股市基金今年吸引了近2,400亿美元资金，而新兴股市却流出110亿美元。

市场人士还表示，也有必要远离看重市值的新兴市场指数，这些指数青睐的国有企业通常获利较差。

中国尤其如此。中国正计划采取一系列结构改革，将经济重心从出口向国内消费转移，这将减慢很多国有银行和建筑企业的增长。

Carmignac Gestion投资委员会成员Didier Saint-Georges表示，与此相反，消费相关板块以及上市科技公司可能表现更佳。

“2014年是主动管理的一年...如果你只购买股指，那业绩不会太好。要找到那些优质公司很费工夫，”Saint-Georges在峰会上表示。本次峰会将在周四落幕。