重发-更新版 1-新债招标：国开行两期增发债均低于预期，逆回购施援暂安抚市场信心

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* 两期债结果均低于市场预期

* 发行量少，机构认购情况尚可

* 央行逆回购施援，暂安抚市场信心

* 但年内国开债发行压力仍存

路透上海11月21日 - 面对依旧承压的现券市场，中国国开行 周四增发的三年及五期固息债，中标收益率虽较之前增发结果继续上行，但在央行逆回购施援流动性的支撑下，两期增发债结果均低于预期及二级市场，因其发行量较小且今日汇丰数据亦对债市情绪略有安抚。

市场人士认为，虽然近期国债及国开债认购情况不错，让处于冰点的债市略感暖意，但现券二级市场能否就此好转仍存疑；此外，国开行虽多次调整发债规模，但按照年内发行计划，还将有超900亿的发行计划，其发债压力仍存。

业内人士稍早透露，国开行招标的三、五年期固息债中标收益率为5.5412%及5.6250%，市场预测均值分别为5.57%和5.69%。两期债投标倍数为2.20倍和3.03倍。

“(结果)比预期低，不过发行量不大不是，还是有一些刚需的，而且央行不是也逆回购了嘛，”华南一券商交易员表示。

除此之外，上海另一银行交易员认为，今日公布的汇丰PMI亦对市场信心有所平复，但是现券市场是否就此迎来转机还言之过早，市场情绪的修复将是一个比较缓慢的过程。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年和五年期品种最新的收益率分别为5.6101%和5.6989%。

据消息人士透露，鉴于目前的利率环境下，国开行或调整今年原计划新债发行量，缩减发行规模近1,000亿。 而按照2013国开行发债计划，年内还将有五只新债发行，总量超900亿。

在资金紧势迟迟不见实质缓和的情况下，中国央行公开市场本周再现逆回购一周双操作。业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行330亿元人民币逆回购操作，期限14天。据此计算，央行本周净投放590亿元人民币，创近两个月来单周净投放新高。

受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。

今日新债具体发行条款如下：

第44、45期增发债 --------------------------------------------------- 发行总量 3/5年各不超40亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标方式 采用单一价格（荷兰式）招标 缴款日/起息日 11月25日/10月24日 分销期 11月22日-11月25日 上市日 11月29日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 ---------------------------------------------------

此前两期债增发结果如下：

三年 五年 ----------------------------------------------- 票面利率(10/22) 4.89% 4.97% 10/29增发中标收益率 5.0971% 5.1630% 11/5二次增发收益率 5.0777% 5.1918%