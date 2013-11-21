韩国股市：连续第二日下跌，受美国QE缩减预期升温拖累

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透首尔11月21日 - 韩国股市周四连续第二日下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布后，市场益发预期美联储更加接近宽松措施缩减时机。
0147GMT，韩股综合股价指数 下跌0.9%，报1,999.52点，跌落上周五以来持续守住的2,000点关卡。
“我认为不大需要对美联储会议记录过度反应，因为美联储已经警告市场不要预设立场，而且现在更大的问题是美国及韩国(经济)动能不足，”三星证券分析师Lim Su-gyun指出。
10月29日-30日政策会议记录，显示美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。
外资卖超828亿韩元，打压大盘指数。
汇丰(HSBC)/Markit公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。新出口订单降至荣枯线之下，为三个月低位。
中国PMI数据对大盘影响有限。
“这项数据的影响将有限，因为原本就预期中国第四季增速将有所放缓，”Lim指出。
机械、电子及零售类股盘初皆下跌约1%，拖累大盘。龙头股三星电子 下挫1.8%。(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。