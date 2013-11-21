韩国股市：连续第二日下跌，受美国QE缩减预期升温拖累

路透首尔11月21日 - 韩国股市周四连续第二日下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布后，市场益发预期美联储更加接近宽松措施缩减时机。

0147GMT，韩股综合股价指数 下跌0.9%，报1,999.52点，跌落上周五以来持续守住的2,000点关卡。

“我认为不大需要对美联储会议记录过度反应，因为美联储已经警告市场不要预设立场，而且现在更大的问题是美国及韩国(经济)动能不足，”三星证券分析师Lim Su-gyun指出。

10月29日-30日政策会议记录，显示美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

外资卖超828亿韩元，打压大盘指数。

汇丰(HSBC)/Markit公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。新出口订单降至荣枯线之下，为三个月低位。

中国PMI数据对大盘影响有限。

“这项数据的影响将有限，因为原本就预期中国第四季增速将有所放缓，”Lim指出。