台湾经贸：台纽经济合作协定将自今年12月1日生效

路透台北11月21日 - 台湾外交部周三晚间发布新闻稿指出，台湾驻纽西兰(新西兰)代表处及纽西兰商工办事处已完成换函，台纽经济合作协定（ANZTEC）将自今年12月1日正式生效。这也是台湾与OECD国家的第一个经合协定。

新闻稿指出，协定生效后，双方厂商可于明年1月1日开始进行第一年降税，两个市场将进一步相互开放。

台湾与纽西兰在今年7月10日签署经合协定，并在今年10月29日经台湾立法院二读通过。

台湾与新加坡也于本月上旬签署经济伙伴协定(ASTEP)，为台湾与东南亚国家签定的第一个经合协定，该协定正等待生效。台湾经济部委托的研究指出，协定执行完毕后，预估可增加台湾总体实质GDP约7.01亿美元。