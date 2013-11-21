台湾经贸：台纽经济合作协定将自今年12月1日生效

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透台北11月21日 - 台湾外交部周三晚间发布新闻稿指出，台湾驻纽西兰(新西兰)代表处及纽西兰商工办事处已完成换函，台纽经济合作协定（ANZTEC）将自今年12月1日正式生效。这也是台湾与OECD国家的第一个经合协定。
新闻稿指出，协定生效后，双方厂商可于明年1月1日开始进行第一年降税，两个市场将进一步相互开放。
台湾与纽西兰在今年7月10日签署经合协定，并在今年10月29日经台湾立法院二读通过。
台湾与新加坡也于本月上旬签署经济伙伴协定(ASTEP)，为台湾与东南亚国家签定的第一个经合协定，该协定正等待生效。台湾经济部委托的研究指出，协定执行完毕后，预估可增加台湾总体实质GDP约7.01亿美元。
台湾近来积极对外洽签经贸协定，希望最终能加入TPP(跨太平洋伙伴关系)及RCEP(区域全面经济伙伴关系)。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。