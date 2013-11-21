香港数据：10月综合CPI按年升4.3%，增速较前月略为缓和

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透香港11月21日 - 香港统计处周四公布，10月份综合消费物价指数（CPI）同比上升4.3%，升幅较前一个月的4.6%略为缓和，主要由于新鲜蔬菜价格升幅收窄。
剔除一次性纾困措施，10月份的基本通胀率按年升4.0%，较前一月的4.2%稍低。
政府发言人指出，10月份基本消费物价通胀的按年升幅进一步轻微回落，主要是由于食品价格在9月份受恶劣天气影响而短暂急升后，10月份的升幅较为温和。 发言人续指，输入通胀现时仅属轻微，加上自今年初新订住宅租约租金的升幅放缓，应在短期内有助减少通胀的上行风险。政府会密切留意通胀环境，特别是通胀对低收入人士的影响。
(单位:%) 2013年10月 2013年9月 2012年10月
综合消费物价指数 +4.3 +4.6 +3.8
甲类消费物价指数 +4.5 +5.1 +4.3
乙类消费物价指数 +4.4 +4.5 +3.7
丙类消费物价指数 +4.1 +4.2 +3.2
基本通胀率 +4.0 +4.2 +3.8 （完）
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路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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