香港数据：10月综合CPI按年升4.3%，增速较前月略为缓和

政府发言人指出，10月份基本消费物价通胀的按年升幅进一步轻微回落，主要是由于食品价格在9月份受恶劣天气影响而短暂急升后，10月份的升幅较为温和。 发言人续指，输入通胀现时仅属轻微，加上自今年初新订住宅租约租金的升幅放缓，应在短期内有助减少通胀的上行风险。政府会密切留意通胀环境，特别是通胀对低收入人士的影响。