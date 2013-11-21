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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 16:38 BJT

香港数据：10月综合CPI按年升4.3%，增速较前月略为缓和

路透香港11月21日 - 香港统计处周四公布，10月份综合消费物价指数（CPI）同比上升4.3%，升幅较前一个月的4.6%略为缓和，主要由于新鲜蔬菜价格升幅收窄。

剔除一次性纾困措施，10月份的基本通胀率按年升4.0%，较前一月的4.2%稍低。

政府发言人指出，10月份基本消费物价通胀的按年升幅进一步轻微回落，主要是由于食品价格在9月份受恶劣天气影响而短暂急升后，10月份的升幅较为温和。 　　发言人续指，输入通胀现时仅属轻微，加上自今年初新订住宅租约租金的升幅放缓，应在短期内有助减少通胀的上行风险。政府会密切留意通胀环境，特别是通胀对低收入人士的影响。

(单位:%) 2013年10月 2013年9月 2012年10月

综合消费物价指数 +4.3 +4.6 +3.8

甲类消费物价指数 +4.5 +5.1 +4.3

乙类消费物价指数 +4.4 +4.5 +3.7

丙类消费物价指数 +4.1 +4.2 +3.2

基本通胀率 +4.0 +4.2 +3.8 （完）

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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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