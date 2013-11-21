路透调查：欧洲央行料不太可能开始买债，但将供应更多便宜资金

美国热股：肯德基将限制供应商对肉鸡使用抗生素，股价小跌
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
* 预估中值显示欧洲央行开始买债的可能性为25%
* 料将有第三轮LTRO，可能在2014年初实施
* 预计至少至2015年中不会调整利率
路透伦敦11月20日 - 周三公布的路透调查显示，欧洲央行不太可能启动买债计划，但将在明年初透过长期贷款向银行提供另一波低廉资金。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周二表示，各种政策选项都有可能，欧洲央行曾讨论过购买资产的可能性。此前经济合作暨发展组织(OECD)敦促该行考虑采取这类举措来帮助疲弱的经济复苏。
但路透本周对近60位分析师进行调查的预估中值显示，未来12个月欧洲央行买债的可能性只有25%。
“必须在整个欧元区面临实质通缩风险的情况下，欧洲央行才会有意愿实施量化宽松，”RBC资深分析师James Ashley表示。“目前通胀远低于目标，但大多数的预测人士(包括我们自己)都不认为会发生通缩。”
欧元区10月通胀率跌至0.7%，为近四年来最低，促使欧洲央行本月稍早意外将利率降至纪录低位0.25%。欧洲央行并表示，其将在2015年中前，尽可能供应银行所需的流动性。
在调查中有逾三分之二的分析师表示，欧洲央行将会执行另一轮的长期再融资操作(LTRO)，让银行可以取得便宜资金，期限可能是三年，最有可能在2014年初实施。
欧洲央行在2011年底和2012年初透过两轮LTRO挹注逾1兆(万亿)欧元到货币供给体系中；但今年初以来，银行已把握机会偿还了逾三分之一的资金。
在最新的调查中，通胀预期大大降低，预估明年第四季前平均只有1.4%，受访分析师中没有人预期届时通胀率会达到2%，不过预期欧洲央行至少在2015年6月前都会维持利率在低位。
关于欧元区经济的预测大致持平于10月调查，认为经济将缓慢而稳定地复苏，到明年底之前每季成长率介于0.1-0.3%。
只有两位受访分析师预期欧洲央行在明年底前会调整利率，没有人认为央行会把存款利率降为负值。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译