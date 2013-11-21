路透调查：欧洲央行料不太可能开始买债，但将供应更多便宜资金

* 预估中值显示欧洲央行开始买债的可能性为25%

* 料将有第三轮LTRO，可能在2014年初实施

* 预计至少至2015年中不会调整利率

路透伦敦11月20日 - 周三公布的路透调查显示，欧洲央行不太可能启动买债计划，但将在明年初透过长期贷款向银行提供另一波低廉资金。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周二表示，各种政策选项都有可能，欧洲央行曾讨论过购买资产的可能性。此前经济合作暨发展组织(OECD)敦促该行考虑采取这类举措来帮助疲弱的经济复苏。

但路透本周对近60位分析师进行调查的预估中值显示，未来12个月欧洲央行买债的可能性只有25%。

“必须在整个欧元区面临实质通缩风险的情况下，欧洲央行才会有意愿实施量化宽松，”RBC资深分析师James Ashley表示。“目前通胀远低于目标，但大多数的预测人士(包括我们自己)都不认为会发生通缩。”

欧元区10月通胀率跌至0.7%，为近四年来最低，促使欧洲央行本月稍早意外将利率降至纪录低位0.25%。欧洲央行并表示，其将在2015年中前，尽可能供应银行所需的流动性。

在调查中有逾三分之二的分析师表示，欧洲央行将会执行另一轮的长期再融资操作(LTRO)，让银行可以取得便宜资金，期限可能是三年，最有可能在2014年初实施。

欧洲央行在2011年底和2012年初透过两轮LTRO挹注逾1兆(万亿)欧元到货币供给体系中；但今年初以来，银行已把握机会偿还了逾三分之一的资金。

在最新的调查中，通胀预期大大降低，预估明年第四季前平均只有1.4%，受访分析师中没有人预期届时通胀率会达到2%，不过预期欧洲央行至少在2015年6月前都会维持利率在低位。

关于欧元区经济的预测大致持平于10月调查，认为经济将缓慢而稳定地复苏，到明年底之前每季成长率介于0.1-0.3%。