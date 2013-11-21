更新版 1-路透基点：特步国际寻求1.2亿美元贷款--RLPC

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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(新增细节)
路透香港11月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，特步国际控股有限公司寻求1.2亿美元三年期定期贷款。
借款方正在组建银团，邀请函已于11月20日下午发出。
恒生银行和台北富邦银行已经参与这项交易。
贷款分为8,600万美元部分，用于为2012年4月的贷款提供再融资；以及3,400万美元部分，用于一般公司用途。再融资贷款将在这笔贷款结案一个月内提取。
消息人士表示，贷款规模可能增至1.5亿美元。
贷款资金可以以美元或港元提取。利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码220基点。
银行受邀最低承贷1,000万美元，综合收益为300基点，前端费为180基点。
11月28日将在台湾举行银行会议，计划12月第一周进行实地考察。承贷截止日期为12月13日。
消息人士称借款方计划年底前完成这笔交易。
2012年4月，特步国际签署1亿美元三年期贷款，最高综合收益为393基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300基点。2012年那笔贷款交易由恒生银行牵头，其他七家银行参与。
特步国际9月在台北举行了一次非交易路演，以更新银行投资者对其财务表现的印象。
该公司公布，截至6月的六个月营收为21亿元人民币(3.45亿美元)，较上年同期下滑19.5%。同期净利同比降低27%至3.409亿元人民币。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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