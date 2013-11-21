韩国汇市：韩元走跌，美联储会议纪录公布后美元普涨

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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交易商称，欧洲央行可能采取更多宽松措施的传闻进一步提振了美元。
但出口商趁涨势卖出美元限制了韩元跌幅，令韩元保持在狭窄的交投区间。
“我们注意到，美元/韩元升至1,060价位上方后，市场出现部分美元卖盘，”一家外资银行交易商称，“我们也需要观望日本央行今天稍晚(政策会议后)的声明，但我认为美元目前上行受限。”
韩股综合股价指数 跌1%至1,997.85。
韩国三年期公债12月期货 下滑0.09点至105.42，因投资者调仓应对美联储可能近期缩减购债的预期。
0210GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,060.6 1,057.9
日圆/韩元 10.5628/669 10.5586
韩国公债期货 * 105.42 105.51
韩国综合股价指数(KOSPI) 1,997.85 2,017.24
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。